Roma, tentato rapimento fuori da una scuola dell'infanzia

Un presunto tentativo di rapimento in una scuola dell'infanzia a Roma. Un episodio avvenuto in un istituto del quartiere Monteverde che, stando ad alcune chat di genitori, sarebbe stato replicato anche in una scuola non lontana, nella zona dei Colli Portuensi. Il caso risale a mercoledì, quando una donna si è presentata alla scuola Oberdan, in largo Ravizza, sostenendo di essere una babysitter e di dovere prendere una bambina di tre anni. Le insegnanti si sono insospettite e hanno contattato i genitori. Nel frattempo, però, la finta babysitter si era già allontanata dal plesso scolastico facendo perdere le proprie tracce. I genitori della bambina hanno presentato denuncia e la polizia ha avviato indagini per risalire all'identità della donna.