Roma, da domani in vigore il limite dei 30 all'ora nel centro storico
Giovedì 15 gennaio parte "zona 30" all'Interno della Zona a traffico limitato della Capitale
January 14, 2026
Roma rallenta e la lancetta del tachimetro sui veicoli non potrà superare i 30 chilometri orari nel centro storico. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, era stato chiaro qualche giorno fa davanti a una platea composta da agenti della polizia locale: alla guida «i romani devono imparare ad andare più piano». E l'avvio da giovedì 15 gennaio della "zona 30" all'interno della Zona a traffico limitato va proprio in questa direzione, dando attuazione a quanto deciso dalla Giunta Capitolina lo scorso 13 novembre.
Un limite che varrà anche sulle principali arterie presenti all'interno della Zona a traffico limitato, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. «Fino al 15 febbraio ci sarà una fase di assestamento e di campagna di comunicazione per i cittadini» ha spiegato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Per il comandante della polizia locale, Mario De Sclavi, saranno «rafforzati i controlli».
