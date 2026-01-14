Roma, da domani in vigore il limite dei 30 all'ora nel centro storico

Roma rallenta e la lancetta del tachimetro sui veicoli non potrà superare i 30 chilometri orari nel centro storico. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, era stato chiaro qualche giorno fa davanti a una platea composta da agenti della polizia locale: alla guida «i romani devono imparare ad andare più piano». E l'avvio da giovedì 15 gennaio della "zona 30" all'interno della Zona a traffico limitato va proprio in questa direzione, dando attuazione a quanto deciso dalla Giunta Capitolina lo scorso 13 novembre.

Un limite che varrà anche sulle principali arterie presenti all'interno della Zona a traffico limitato, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. «Fino al 15 febbraio ci sarà una fase di assestamento e di campagna di comunicazione per i cittadini» ha spiegato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Per il comandante della polizia locale, Mario De Sclavi, saranno «rafforzati i controlli».