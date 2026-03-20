Roma, crollo in un casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti: due morti
di Redazione
Il fatto è avvenuto poco prima delle 9: sul posto c'è la scientifica. Le vittime non sono ancora state identificate
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March 20, 2026
Questa mattina c'è stato il crollo di un solaio in un casale abbandonato che si trova nel parco degli Acquedotti a Roma.
I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna.
Il crollo è avvenuto poco prima delle 9 all'altezza di via delle Capannelle. Le due vittime non sono state ancora identificate. Sul posto c'è la polizia con la scientifica per i rilievi. Da chiarire le cause del crollo.
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