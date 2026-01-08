Rogo di Capodanno, la procura di Roma apre un'inchiesta

Sulla scena della tragedia di Crans-Montana irrompe anche la giustizia italiana. A una settimana di distanza dall’incendio che ha provocato 40 morti, di cui 6 italiani, e 112 feriti, la Procura di Roma, competente per reati che coinvolgono gli italiani all’estero, ha aperto un fascicolo di indagine in cui si procede per omicidio colposo e incendio, le stesse ipotesi avanzate dai colleghi svizzeri. Secondo quanto emerso, la Farnesina ha inviato a piazzale Clodio una comunicazione relativa a quanto avvenuto a Capodanno nel bar Le Constellation. Massimo il riserbo da parte degli inquirenti che delegheranno le indagini alle forze dell’ordine.