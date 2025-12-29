Referendum, la decisione sulla data slitta a gennaio
di Redazione
Il Consiglio dei ministri non ha affrontato la questione delle urne legata alla riforma della giustizia
1 min di lettura
December 29, 2025
In Consiglio dei ministri non è stato affrontato il tema della data del referendum sulla giustizia. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti al termine della riunione. La decisione sulla data, secondo quanto si è appreso successivamente, con ogni probabilità verrà presa a gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA