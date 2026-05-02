Reclutati per la guerra in Ucraina: inchiesta in Perù per tratta di esseri umani

La procura peruviana ha annunciato di aver aperto un'indagine per presunto traffico di esseri umani a seguito di denunce riguardanti una rete transnazionale che recluterebbe peruviani per inviarli sul fronte ucraino. Secondo il ministero pubblico, ex militari e poliziotti sono stati reclutati sui social network attraverso offerte di lavoro ingannevoli che proponevano di lavorare in Russia come agenti di sicurezza o in altre posizioni. "Le vittime sarebbero state trasferite in Russia e, una volta in territorio straniero, costrette a partecipare ad azioni di combattimento nel quadro del conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina", indica un comunicato. "Le procure specializzate hanno immediatamente ordinato l'apertura di un'indagine preliminare per il presunto reato di violazione della dignità' umana, sotto forma di tratta di esseri umani e tratta di esseri umani aggravata", viene precisato.