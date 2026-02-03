Ravenna, si ribalta un camion carico di maiali sull'Adriatica
di Redazione
Illeso l'autista. Il mezzo trasportava 130 suini. Pesanti ripercussioni sul traffico
February 3, 2026
Un camion carico di suini si è ribaltato su un lato a margine della carreggiata portando nella prima mattinata alla chiusura della Statale 16 Adriatica alle porte di Ravenna in entrambe le direzioni al km 146,400, nel tratto tra via Canala e l'abitato della frazione di Camerlona.
Pesanti le ripercussioni sul traffico con deviazioni sulle arterie laterali. Illeso l'autista. Circa 130 gli animali rimasti incastrati in attesa di un altro mezzo idoneo al loro trasferimento.
Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti polizia locale, squadre Anas, vigili del Fuoco con autogru e servizio veterinario Ausl per la gestione dei suini.
