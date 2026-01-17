Raid sacrilego a Piglio. Il Comune: «Gesto di profonda inciviltà»

Il fatto è accaduto, nel Frusinate, sulla ciclabile tra Roma e Fiuggi

Raid sacrilego lungo la pista ciclabile di Piglio, un percorso lungo circa 35 chilometri ricavato su un tracciato della ex ferrovia Roma-Fiuggi trasformato in uno dei luoghi di passeggio più frequentati nel nord della provincia di Frosinone. Qui è stata danneggiata, decapitandola, la statua della Madonna della Speranza e sono state rubate le statue che raffigurano Padre Pio e la Madonna del Buon Cammino, lasciando vuote le nicchie in cui erano sistemate.

A presentare denuncia è stata l'amministrazione comunale di Piglio, esprimendo ferma condanna «per un gesto di profonda inciviltà. È un segnale preoccupante del degrado culturale e della mancanza di rispetto verso il bene comune». Il Comune ha garantito che le statue rubate verranno ricomprate, restituendo le immagini alla devozione popolare.