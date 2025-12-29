Putin convoca i vertici delle forze armate: avanti su tutto il fronte di guerra

Il presidente russo Vladimir Putin ha convocato questa mattina una riunione sulla situazione «nella zona di operazione militare speciale», ovvero i campi di battaglia in Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino. Ad aggiornare il presidente sono stati il capo di Stato maggiore delle Forze Armate, Valery Gerasimov, e i comandanti dei gruppi. Secondo Gesarimov, le forze di Mosca stanno conducendo un'offensiva «lungo quasi tutta la linea di contatto» ha spiegato la Tass. «La liberazione del Lugansk, delle repubbliche popolari del Donetsk, di Zaporizhzhia e di Kherson avanza passo dopo passo» ha detto Putin. Allo stesso tempo, «le forze armate ucraine si ritirano lungo tutta la linea di contatto» ha assicurato.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli attacchi della Russia contro l'Ucraina e i messaggi interni di Vladimir Putin sulla guerra non corrispondono alla sua «retorica pacifica» con il leader statunitense Donald Trump. «Da un lato, dice al presidente degli Stati Uniti che vuole porre fine alla guerra e che questo è il suo desiderio» ha detto Zelensky ai giornalisti. «E dall'altro, comunica apertamente ai media tutti i suoi messaggi di essere pronto e di voler continuare la guerra: ci colpisce con i missili, ne parla apertamente, celebra la distruzione delle infrastrutture civili, dà istruzioni ai suoi generali su dove avanzare e cosa conquistare, e così via».