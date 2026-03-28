Prof accoltellata, la Procura dei minori di Brescia apre due fascicoli

Il tredicenne che mercoledì mattina ha accoltellato la sua docente di francese nella scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ora si trova in una struttura protetta, anche a sua tutela. Lo ha stabilito la Procura per i minorenni di Brescia (competente anche per Bergamo e provincia). La procuratrice Giuliana Tondina ha aperto due fascicoli: uno di natura penale, anche se il tredicenne non è imputabile, e sarà utile a ricostruire i fatti (le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo), e l'altro civile per permettere di intervenire con provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne.

Sono in continuo miglioramento, intanto, le condizioni della professoressa Chiara Mocchi. Da giovedì l'insegnante di 57 anni, di Berzo San Fermo, si trova in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva.