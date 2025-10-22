Premio Sacharov, la scelta anti-russa dell'Europarlamento

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del riconoscimento per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani.

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani. Poczobut, noto giornalista, saggista e blogger, è divenuto il simbolo della lotta per la libertà di espressione sotto il regime di Alexandr Lukashenko ed è detenuto dal 2021. Amaglobeli, arrestata nel 2025 per la partecipazione a una protesta anti-governativa a Tbilisi e condannata a due anni di carcere, è divenuta anch'essa una figura simbolo del movimento pro-democrazia in Georgia.

Andrzej Poczobut, giornalista, saggista e blogger della minoranza polacca in Bielorussia, è noto per le sue critiche al regime di Alexandr Lukashenko. Dopo anni di pressione delle autorità, è stato arrestato nel 2021 e condannato a 8 anni in una colonia penale con accuse considerate politicamente motivate. Durante la detenzione è stato più volte posto in isolamento e privato di cure mediche adeguate. Da allora la sua famiglia non ha più potuto fargli visita.

Mzia Amaglobeli, direttrice di diverse testate online in Georgia, è stata arrestata nel 2025 dopo aver partecipato a una manifestazione anti-governativa. Condannata a due anni di carcere con accuse definite da molti osservatori come "strumentali", è considerata la prima donna prigioniera politica in Georgia dall'indipendenza del Paese. Figura di riferimento per il movimento pro-democrazia georgiano, Amaglobeli è divenuta il volto della resistenza civile contro il governo del partito Sogno Georgiano, contestato dopo le elezioni dell'ottobre 2024 e tacciato di essersi avvicinato alla Russia. La loro candidatura era stata avanzata congiuntamente dal Partito Popolare Europeo (Ppe), dai Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) , proposta dall'eurodeputata lituana Rasa Juknevičienė, insieme a oltre 60 membri del Parlamento europeo.

«Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono detenuti solo per aver fatto il proprio lavoro. Il loro coraggio è un potente simbolo della lotta per la libertà e la democrazia. Questo Parlamento li sostiene e continuerà a sostenerli in tutto ciò che fanno», ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, annunciando in Aula a Strasburgo i vincitori del Premio Sacharov 2025.