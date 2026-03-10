Pordenone, un camion si ribalta sulla statale: morti 4mila polli

Oltre 4mila polli, almeno metà carico, sono morti per l'uscita di strada del camion che li trasportava. L'incidente è avvenuto durante la notte tra lunedì e martedì lungo la strada provinciale 40, a Morsano al Tagliamento (Pordenone).

Il conducente, un 48enne di Valvasone, poco dopo la mezzanotte ha perso il controllo dell'autoarticolato, è uscito di strada, ribaltandosi sul fianco destro. Molti polli sono morti schiacciati, altri sono scappati nei campi, mentre l'autista, leggermente ferito, è stato portato all'ospedale di Pordenone.