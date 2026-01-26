Ponte sullo Stretto, l'allarme dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti
I magistrati contabili: forte preoccupazione per lo schema di decreto di legge sulle Grandi opere, si vogliono aggirare i rilievi di legittimità sollevati dai giudici
January 26, 2026
L'Associazione Magistrati della Corte dei conti ha espresso «forte preoccupazione per lo schema di decreto legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte». In una nota, l'associazione sottolinea come «il provvedimento, se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei conti». Non solo: il testo, secondo i magistrati contabili, «introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche».
