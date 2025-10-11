Pogačar come Coppi, quinto trionfo al Lombardia

Tadej Pogačar ha vinto per distacco il Giro di Lombardia, ultima corsa Monumento della stagione. Lo sloveno ha eguagliato il record di cinque vittorie che apparteneva al solo Fausto Coppi, ma lo ha ottenuto in cinque edizioni consecutive. Il fuoriclasse della Uae Emirates, fresco campione del mondo e d'Europa, è arrivato ancora una volta da solo al traguardo. Al secondo posto si è classificato, con 1'48" di ritardo, il belga Remco Evenepoel, al terzo l'australiano Michael Storer, a 3'13'' dal vincitore.

"E' davvero fantastico per me e per la squadra. Devo ringraziarli tutti e in particolare Rafal Majka, che oggi si ritira". Così ha detto ai microfoni della Rai. "Non guardo ai numeri e ai record", ha aggiunto con modestia lo sloveno, sottolineando di "non avere rimpianti" per questa stagione, in cui ha raggiunto le venti vittorie, tra cui il Tour de France, il Fiandre, la Liegi e, solo nelle ultime due settimane i Mondiali, l'Europeo e la Tre Valli Varesine.