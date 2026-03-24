Si spalancano le porte dei monasteri

Dopo i fasti e la caduta della cultura classica, Scelte capitali è pronta a esplorare il Medioevo. L’itinerario virtuale condotto da Luigino Bruni si ferma ora davanti a un grande portone. È il portone di un monastero, molto più di un simbolo del Medioevo.

Nella quarta puntata del podcast di Avvenire e Federcasse il portone si spalanca non solo sulla realtà dei monasteri ma soprattutto su quello straordinario incrocio di caos e di grande ripartenza di cui il monachesimo è stato grande esempio. E, in fondo, ispiratore di tutto ciò che da allora la società e l’economia europee sarebbero diventate.