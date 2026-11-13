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Lavoro, casa, ambiente: facciamo due conti (anche in vista delle elezioni)

di Marco Girardo
Fatti per riflettere, ogni mattina con il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Ogni notizia racconta un fatto. Un Sassolino prova a farci vedere qualcosa che quel fatto contiene, ma che a una prima lettura potrebbe sfuggire
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November 13, 2026
Lavoro, casa, ambiente: facciamo due conti (anche in vista delle elezioni)
Sassolini è la nuova striscia quotidiana del direttore di Avvenire, Marco Girardo, realizzata insieme a Chiara Placenti: tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà anche là dove non la conosciamo.
Una selezione di fatti, personaggi, luoghi, esperienze tratti - ma non solo - dalla lettura dell’attualità che ogni giorno offre Avvenire, per provare a leggere quanto ci accade intorno con cura e originalità.
I Sassolini si possono ascoltare dal lunedì al venerdì in diretta alle 7.30 su Radio in Blu, nel cuore del programma condotto da Chiara Placenti, e poi dalle 8 diventano un podcast ascoltabile su avvenire.it e sulle principali piattaforme streaming.    

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