Io non ho paura
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In questa puntata di LeoPop raccontiamo il confronto sempre più esplicito tra queste due narrazioni: quella di un potere che si legittima con la forza e quella di un Dio che si rivela nell’amore
Il Venerdì Santo, in questa puntata di LeoPop, racconta il dolore dei cristiani del Medio Oriente e il gesto forte di papa Leone XIV, che nel buio della guerra indica una speranza di Pasqua.
In questa puntata di LeoPop, papa Leone XIV indica nell’ascolto la chiave del suo pontificato: una strada di dialogo, discernimento e attenzione concreta alle persone.
Una puntata su fede, guerra e pace: Leone XIV ribadisce che Dio non può essere usato per giustificare la violenza.
Una puntata sulla parrocchia secondo Leone XIV: comunità viva, missione, laici e cura delle persone. Dalle periferie del mondo a Roma, un’idea di Chiesa che costruisce pace e libertà.