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Io non ho paura

Il viaggio di Leone XIV da Lampedusa all’Africa racconta una diplomazia del Vangelo fatta di pace, dialogo e vicinanza agli ultimi.
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April 17, 2026
Il prossimo 4 luglio, nel giorno dei 250 anni dall’indipendenza degli Stati Uniti, il primo Papa americano ha scelto di visitare l’isola di Lampedusa, terra di migrazione e accoglienza. In questa puntata di LeoPop, raccontiamo come i Paesi scelti dal Pontefice per i primi viaggi apostolici, e le parole pronunciate alle diverse comunità, stiano rendendo evidente quale sia la politica estera a cui è chiamato un Papa, Vicario di Cristo.  È la missione stessa dell’annuncio del Vangelo, la costruzione di ponti per la pace e il dialogo, la vicinanza agli emarginati, come ha specificato sull’aereo verso Algeri, rispondendo alle accuse di Donald Trump. “Io non ho paura – ha aggiunto - non elaborare politiche estere con la stessa prospettiva che lui potrebbe comprendere”.
Dalla Turchia al Libano, poi il Principato di Monaco, ora l’Africa. Ad ogni comunità Leone XIV ha rivolto una parola specifica, da chi ha tutto a chi non ha niente, da chi ha privilegi a chi è emarginato. Perché ciascuno possa trovare spazio in quello che ha chiamato “il mosaico della pace”. 

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