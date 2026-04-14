Il capitalismo, figlio (non solo) della riforma

Dopo essersi fermato con un piede tra riforma e controriforma, Scelte Capitali nella settimana puntata esplora la fase storica in cui nasce il capitalismo. Provando a dribblare un errore spesso ispirato dalla superficialità: il capitalismo non fu solo figlio della riforma. La riforma ebbe un ruolo determinante, è vero, ma sono mille le variabili che ne hanno visto l’origine, e che da allora a oggi ne hanno determinato l’evoluzione. Anche se il legame tra la fede e l’attività economica è forte, declinata secondo il genius loci di ogni singola località, il capitalismo è il frutto di molteplici contaminazioni.