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La lezione trascurata di sant’Agostino

Dall’Algeria a sant’Agostino: chi era e cosa dice sulla pace? Nel nuovo episodio.
1 min di lettura
April 15, 2026
L’Algeria è stata la prima tappa africana del viaggio di Leone XIV nel continente. Una visita sulle orme di sant’Agostino di cui il Pontefice si definisce figlio spirituale. Ma conosciamo bene il santo vescovo di Ippona? Che tipo di pastore è stato? E cosa ha detto sulla pace?
Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste il podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto

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