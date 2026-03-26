Costi quel che costi
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Una puntata su fede, guerra e pace: Leone XIV ribadisce che Dio non può essere usato per giustificare la violenza.
Una puntata sulla parrocchia secondo Leone XIV: comunità viva, missione, laici e cura delle persone. Dalle periferie del mondo a Roma, un’idea di Chiesa che costruisce pace e libertà.
La diplomazia di Leone XIV: dialogo, vittime al centro, niente schieramenti.
Dal gesto silenzioso di Leone XIV nella Moschea Blu si arriva al cuore della sua idea di preghiera: non un rito separato dalla vita, ma una presenza di Dio da vivere in ogni gesto quotidiano, al servizio degli altri.
LeoPop racconta come il Perù abbia plasmato Leone XIV: una Chiesa missionaria, concreta e vicina agli ultimi.