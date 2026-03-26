Costi quel che costi

In questa puntata di LeoPop entriamo nel cuore del pontificato di papa Leone XIV attraverso una parola chiave: ascoltare. Dalla voce delle madri segnate dalla guerra fino alle famiglie di tutto il mondo, il Papa indica una direzione chiara: solo dall’ascolto può nascere un dialogo vero. È lo stesso metodo che ha ispirato dieci anni fa l'esortazione apostolica Amoris Laetitia e che oggi Leone XIV rilancia, convocando i vescovi di tutto il mondo ad ottobre prossimo per discernere insieme sulle sfide della famiglia e del matrimonio.

Un Pontificato che mette al centro le persone, anche nelle situazioni più complesse, che non teme il confronto, che non lascia nessuna voce ai margini. Perché ascoltare non è mai neutrale: significa aprire porte, lasciarsi provocare. E, soprattutto, “sparire perché rimanga Cristo”.