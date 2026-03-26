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Costi quel che costi

In questa puntata di LeoPop, papa Leone XIV indica nell’ascolto la chiave del suo pontificato: una strada di dialogo, discernimento e attenzione concreta alle persone.
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March 26, 2026
In questa puntata di LeoPop entriamo nel cuore del pontificato di papa Leone XIV attraverso una parola chiave: ascoltare. Dalla voce delle madri segnate dalla guerra fino alle famiglie di tutto il mondo, il Papa indica una direzione chiara: solo dall’ascolto può nascere un dialogo vero. È lo stesso metodo che ha ispirato dieci anni fa l'esortazione apostolica Amoris Laetitia e che oggi Leone XIV rilancia, convocando i vescovi di tutto il mondo ad ottobre prossimo per discernere insieme sulle sfide della famiglia e del matrimonio.
Un Pontificato che mette al centro le persone, anche nelle situazioni più complesse, che non teme il confronto, che non lascia nessuna voce ai margini. Perché ascoltare non è mai neutrale: significa aprire porte, lasciarsi provocare. E, soprattutto, “sparire perché rimanga Cristo”.

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