Guardare al futuro

Il sesto e ultimo episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono" guarda avanti e si interroga sul futuro delle persone con disabilità visiva. Come si progetta un mondo diverso?

Il sesto e ultimo episodio di “Al Buio. Storie che non si vedono" guarda avanti e si interroga sul futuro delle persone con disabilità visiva. Come si progetta un mondo diverso?

Francesco Mercurio, presidente del comitato per le persone sordocieche, ed Elisabetta Corradin, coordinatrice del Dialogo nel Buio, hanno provato a tracciare delle direttici. Francesco, impegnato nella tutela dei diritti alla Lega del Filo d’Oro, racconta che i sogni cambiano forma, ma non forza, e che tecnologia e cultura possono aprire scenari nuovi. Elisabetta, responsabile delle guide all’Istituto dei Ciechi di Milano, parla di educazione, di bambini che imparano a non temere il buio e dell'indipendenza conquistata passo dopo passo. Perché autonomia e comunità si sostengono a vicenda.

È questa la prospettiva che chiude il viaggio di Al Buio: un futuro in via di costruzione, non più invisibile.

"Al Buio. Storie che non si vedono" è il podcast di Maria Gomiero e Giulia Venini, vincitore della seconda edizione del premio giornalistico Matteo Scanni. Una serie in sei episodi che racconta la disabilità visiva attraverso le voci di persone cieche e ipovedenti, tra autonomia, inclusione, lavoro, relazioni, sport e futuro.