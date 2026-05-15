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Just Do It! (Fallo e basta)

Leone XIV e i giovani: un legame fatto di ascolto, fiducia e gesti concreti. Un invito a non rimandare: costruire oggi pace e futuro.
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May 15, 2026
Le scarpe da ginnastica sotto la casula, in una foto del 2008, sono diventate quasi un simbolo: il rapporto di Leone XIV con i giovani passa da gesti concreti, ascolto, amicizia, fiducia. Dai primi anni di missione in Perù agli incontri del Giubileo, dagli abbracci a Matteo e Ignacio fino alla visita alla Sapienza, il Papa affida ai ragazzi una missione precisa: non rimandare, non rassegnarsi, trasformare l’inquietudine in profezia.
“Oggi e non domani” è il tempo di costruire ponti, pace, futuro. Anche davanti alle sfide dell’intelligenza artificiale. In fondo, sembra dire Leone XIV ai giovani: fallo ora, fallo e basta.

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