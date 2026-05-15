Just Do It! (Fallo e basta)

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Il primo anno di Leone XIV racconta un Papa che guida la Chiesa come servizio: dialogo, discernimento, unità e un’autorità capace di fare spazio a Cristo.
Leone XIV dialoga anche con governi autoritari, ma senza tacere corruzione e ingiustizie.
A un anno dalla morte di papa Francesco, LeoPop racconta il legame profondo con Leone XIV e l’eredità che oggi continua nel segno del Vangelo, della pace e della dignità umana.
Il viaggio di Leone XIV da Lampedusa all’Africa racconta una diplomazia del Vangelo fatta di pace, dialogo e vicinanza agli ultimi.
In questa puntata di LeoPop raccontiamo il confronto sempre più esplicito tra queste due narrazioni: quella di un potere che si legittima con la forza e quella di un Dio che si rivela nell’amore