Torna l’incubo fame

Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno ridotto anche le esportazioni di fertilizzanti da cui dipende il 50% dell’agricoltura mondiale. Il Programma alimentare mondiale (Pam) lancia l’allarme per livelli record di insicurezza alimentare, che riguardano non solo i Paesi più vulnerabili dell’Africa e dell’Asia, ma anche l’Italia o gli Stati Uniti. Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto
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