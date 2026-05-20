Torna l’incubo fame

Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno ridotto anche le esportazioni di fertilizzanti da cui dipende il 50% dell’agricoltura mondiale.

Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno ridotto anche le esportazioni di fertilizzanti da cui dipende il 50% dell’agricoltura mondiale. Il Programma alimentare mondiale (Pam) lancia l’allarme per livelli record di insicurezza alimentare, che riguardano non solo i Paesi più vulnerabili dell’Africa e dell’Asia, ma anche l’Italia o gli Stati Uniti. Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto