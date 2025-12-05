Bambini che sparano
Ad Haiti, le gang armate che controllano il territorio assoldano centinaia di bambini.
1 min di lettura
December 5, 2025
Ad Haiti, le gang armate che controllano il territorio assoldano centinaia di bambini. Minori soli, spesso orfani, o che vedono nelle bande la loro unica possibilità di sopravvivenza. Daniel, Bradley e William, tutti tra i 13 e i 15 anni, lo raccontano direttamente con le loro parole: “Siamo costretti a sparare, ma vorremmo solo giocare”, “Tu non capisci, ma se il capo ti dice di fare una cosa, tu la devi fare, altrimenti ti ammazza”. Eppure, ad Haiti, un miglioramento delle condizioni di vita si può immaginare solo a partire da loro: dai bambini, dai figli di Haiti.
Altri episodi
Episodio 3
November 28, 2025
Repubblica dominicana e Haiti condividono lo stesso, piccolo territorio. La prima è una meta turistica con spiagge caraibiche, la seconda è un contesto distopico in mano alla violenza. Perché?
Episodio 2
November 21, 2025
La storia di Haiti è strettamente connessa a quella europea. L'isola conquisto la sua indipendenza dai francesi, colonizzatori, nel 1804: la prima repubblica nera della storia. Ma Parigi non accettò mai di aver perso Haiti...
Episodio 1
November 14, 2025
Ad Haiti la distopia è quotidiana: le gang dominano le strade, ragazzini sparano e nei quartieri si alzano barriere simboliche che non fermano i proiettili.