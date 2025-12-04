Il dono che fa crescere il terzo settore
di Avvenire
on c'è terzo settore senza il dono: di tempo, di denaro, di competenze e attenzione
December 4, 2025
Non c'è terzo settore senza il dono: di tempo, di denaro, di competenze e attenzione. Per questo parte dall'Ottavo rapporto sul dono in Italia il nuovo viaggio di Avvenire alla scoperta del non profit. Nella prima puntata di "A fattor comune", il podcast realizzato in collaborazione con Bper il vicedirettore Francesco Riccardi, la ricercatrice Cinzia di Stasio e Daniele Pedrazzi, responsabile di Bper Bene comune esplorano i numeri, le dinamiche e le novità legate alla donazione. Per capire i trend in atto e per dar modo a chi opera nel terzo settore di potersene avvalere al meglio.
A fattor comune, un podcast di Avvenire in collaborazione con Bper
In conduzione Francesco Riccardi
Hanno partecipato Cinzia di Stasio e Daniele Pedrazzi
In redazione Alessandro Saccomandi e Chiara Vitali
Grafica di Massimo Dezzani
Sound editing di Walter Toni di Kaleidon
