Il dono che fa crescere il terzo settore

Non c'è terzo settore senza il dono: di tempo, di denaro, di competenze e attenzione. Per questo parte dall'Ottavo rapporto sul dono in Italia il nuovo viaggio di Avvenire alla scoperta del non profit. Nella prima puntata di "A fattor comune", il podcast realizzato in collaborazione con Bper il vicedirettore Francesco Riccardi, la ricercatrice Cinzia di Stasio e Daniele Pedrazzi, responsabile di Bper Bene comune esplorano i numeri, le dinamiche e le novità legate alla donazione. Per capire i trend in atto e per dar modo a chi opera nel terzo settore di potersene avvalere al meglio.

A fattor comune, un podcast di Avvenire in collaborazione con Bper

In conduzione Francesco Riccardi

Hanno partecipato Cinzia di Stasio e Daniele Pedrazzi

