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Bombe, droni e molte altre armi

In Italia, e nel mondo, la spesa militare ha raggiunto livelli record. Ma chi produce, vende e trasporta le armi? E soprattutto, chi controlla dove finiscono?
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November 12, 2026
La spesa militare mondiale ha raggiunto livelli record e l'Italia è sempre più protagonista del mercato internazionale degli armamenti. Ma chi produce, vende e trasporta le armi? E soprattutto, chi controlla dove finiscono? In questa puntata di Dentro l'Avvenire Maria Gomiero ricostruisce il viaggio delle armi, tra riarmo, interessi economici e responsabilità politiche. Con il contributo di Francesco Vignarca Coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo e Gianni Alioti di The Weapon Watch, l'Osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei.

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