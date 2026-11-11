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Cattolici senza Messa: si può?

Anche tra i cattolici convinti diminuisce la partecipazione alla Messa domenicale. Ma si può vivere pienamente la fede senza l’Eucaristia e senza la dimensione comunitaria della Chiesa?
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1 min di lettura
November 11, 2026
Anche tra chi si dice convintamente cattolico diminuisce la partecipazione all’Eucaristia domenicale. È una contraddizione o no? Perché la dottrina della Chiesa insegna che la Messa è «fonte e culmine della vita cristiana», sottolineando anche l’importanza della dimensione comunitaria della fede. Dunque, si può essere cattolici senza Messa?
È il tema del nuovo episodio di Taccuino Celeste podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto

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