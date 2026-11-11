Cattolici senza Messa: si può?

Anche tra chi si dice convintamente cattolico diminuisce la partecipazione all’Eucaristia domenicale. È una contraddizione o no? Perché la dottrina della Chiesa insegna che la Messa è «fonte e culmine della vita cristiana», sottolineando anche l’importanza della dimensione comunitaria della fede. Dunque, si può essere cattolici senza Messa?

È il tema del nuovo episodio di Taccuino Celeste podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto