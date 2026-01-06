Le ossa delle milanesi

Lucie Biehler-Gomez fa la paleopatologa al Labanof, un laboratorio dell’Università di Milano che è pieno zeppo di ossa. Ce ne sono di tutti i tipi ma Lucie si è concentrata sugli scheletri delle donne che hanno abitato nel capoluogo lombardo durante i secoli passati. E osservandoli da vicino con i ferri del mestiere ha capito come vivevano le milanesi nel Medioevo: una bella scoperta!