Panetta: la tecnologia può rendere più funzionale una moneta, ma non sostituirà le banche centrali

«La tecnologia può rendere più funzionale l'uso della moneta, ma non può sostituire la credibilità di una banca centrale indipendente e l'autorità dello Stato» su cui poggia la fiducia riposta nella moneta stessa. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo alla conversazione su "Cross-Border Payments at a Turning Point" ospitata dall'Ambasciata d'Italia a Londra e organizzata con l'Institute of International Finance e il Committee on Payments and Market Infrastructures della Banca per i Regolamenti Internazionali.

«La moneta di banca centrale deve rimanere lo strumento ultimo di regolamento e operare in continuità con le soluzioni di pagamento private, così da assicurare un'innovazione efficiente e sicura». Il governatore ha anche ricordato come «nel processo di modernizzazione dell'economia, i pagamenti transfrontalieri restano ancora un cantiere incompiuto».

In particolare, se si guarda agli ultimi vent'anni i pagamenti domestici, ha osservato Panetta, «hanno conseguito progressi significativi: sono divenuti più veloci, meno costosi, disponibili ventiquattro ore su ventiquattro. Ciononostante, i pagamenti oltre i confini nazionali restano spesso lenti, costosi e vincolati da regole frammentate. Non è solo una questione di natura finanziaria. È una sfida per l'economia mondiale, un banco di prova della sua capacità di rimanere interconnessa in un contesto di crescente rivalità strategica».