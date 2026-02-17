Orrore a Tropea: quattro corpi senza vita trasportati dalla corrente
di Redazione
L'ultimo, in tarda mattinata, quello di una donna avvistato da una scolaresca di un istituto della zona. Probabili vittime di un naufragio
Il cadavere di una donna è stato avvisato in mare di fronte alla spiaggia "Le Roccette" a Tropea, nel vibonese. Ad avvistare il corpo sono stati gli studenti di un istituto della zona. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, sanitari del 118 e personale della Guardia costiera. Il corpo è ancora da recuperare. Altri tre cadaveri - l'ultimo stamani - sono stati portati a riva sulla costa tirrenica cosentina. Una delle ipotesi su cui stanno stanno lavorando gli investigatori è che si possa trattare di migranti vittime di un naufragio. Le indagini sono condotte dalla Polizia.
