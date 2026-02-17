Orrore a Tropea: quattro corpi senza vita trasportati dalla corrente

Il cadavere di una donna è stato avvisato in mare di fronte alla spiaggia "Le Roccette" a Tropea, nel vibonese. Ad avvistare il corpo sono stati gli studenti di un istituto della zona. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, sanitari del 118 e personale della Guardia costiera. Il corpo è ancora da recuperare. Altri tre cadaveri - l'ultimo stamani - sono stati portati a riva sulla costa tirrenica cosentina. Una delle ipotesi su cui stanno stanno lavorando gli investigatori è che si possa trattare di migranti vittime di un naufragio. Le indagini sono condotte dalla Polizia.