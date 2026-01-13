Operaio morto schiacciato da trasformatore di 50 quintali

Tragedia sul lavoro nella zona Colleferro, in provincia di Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, un operaio italiano di 41 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, mentre ne effettuava lo spostamento con il muletto. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nella località di Piombinara. A dare l'allarme è stato un collega dell'operaio deceduto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Colleferro e personale Spresal della Asl Roma 5. L'area è stata messa in sicurezza.