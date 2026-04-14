Omicidio Massa, il 17enne fermato è un pugile

Aveva già combattuto alcuni incontri di pugilato per la società "Pugilistica massese" il 17enne fermato per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, compiuto nella notte tra sabato e domenica a Massa. Il giovane aveva anche ottenuto alcune vittorie, qualificandosi alla semifinale dei campionati giovanili italiani, ma da qualche tempo non combatteva per la società massese. Nel suo racconto offerto agli inquirenti, il ragazzo ha spiegato anche di aver reagito con un pugno a una testata al naso da parte della vittima. Una testimonianza simile a quella offerta da Alexandru Miron, 23 anni, uno dei due maggiorenni che ora si trova in carcere per lo stesso omicidio.