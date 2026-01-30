Olimpiadi, Papa: «Promuovano lealtà e inclusione sociale»

A una settimana dal fischio d'inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina, il Papa ha inviato il suo saluto alle popolazioni del vicariato di Bormio, comune montano nel Parco nazionale dello Stelvio, coinvolte nella preparazione e nello svolgimento delle Olimpiadi. In un messaggio indirizzato al cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha espresso loro, e a tutti i volontari, «vivo apprezzamento per la fervida cooperazione a tale evento sportivo», auspicando «che esso sia occasione propizia per favorire i valori autentici dello sport: la lealtà, il rispetto, lo spirito di squadra e di sacrificio, come pure l'inclusione sociale e la gioia dell'incontro». Inoltre, il Pontefice ha incoraggiato «le comunità parrocchiali del territorio - in cui si terranno alcune gare olimpiche - a vivere con disponibilità questo appuntamento così rilevante, offrendo una generosa testimonianza cristiana affinché siano segno luminoso della presenza di cristo che chiama tutti alla fraternità».

Il telegramma, a firma del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, è stato letto durante la Messa di questa sera presieduta da Cantoni nel Bormio con gli atleti, i volontari e le società sportive impegnate nella preparazione dei XXV Giochi olimpici invernali.