Olimpiadi: Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu"
di Redazione
Durante le prove a San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la cantante si è esibita nel brano di Modugno
February 5, 2026
Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Mariah Carey si è esibita sulle note di Nel blu dipinto di blu, il celebre brano di Domenico Modugno. Nei filmati - diventati virali sui social - si vede chiaramente la popstar americana interpretare il brano affiancata da un'imponente scenografia luminosa.
