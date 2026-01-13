Oim, oltre 27mila migranti riportati in Libia nel 2025

Sono stati 27.116 i migranti intercettati in mare e riportati in Libia nel 2025, circa il 26% in più rispetto al 2024. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nell'infografica relativa alla rotta del Mediterraneo centrale. Il dato segna un incremento del 24,6% rispetto ai 21.762 migranti intercettati e riportati a terra nel 2024, che sembrerebbe rilevare una crescita delle intercettazioni da parte delle autorità libiche.

Secondo l'Oim, nel 2025 le operazioni hanno interessato l'intero arco costiero del Paese nordafricano, con la maggior parte degli interventi concentrata lungo la costa occidentale, in particolare nelle regioni di Tripoli, Zawiya, Zuara, Surman, Alkhums, Zliten e Misurata, anche se operazioni di intercettazioni sono state segnalate lungo la costa orientale, a Bengasi, Derna, Tobruk ed Ejdabia. Nel 2025, lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono state registrate 1.314 persone morte o disperse, secondo l'Oim. Per l'inizio del 2026, l'ultimo aggiornamento settimanale dell'Oim indica che tra il primo gennaio e il 10 gennaio sono stati intercettati e riportati in Libia 53 migranti, di cui 40 uomini, 10 donne e tre minori. Tra il 4 e il 10 gennaio 2026 in particolare non sono stati segnalati casi di intercettazione e ritorno forzato. Nessun morto o disperso segnalato nello stesso periodo.