<Non è Francesco

Francesco l’uomo disarmato

Francesco attraversa il fronte di Damietta per incontrare il sultano: Franco Cardini ricostruisce la radicalità di un gesto sospeso tra storia e leggenda.
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July 17, 2026
Damietta è assediata. La quinta crociata stringe la città egiziana in una morsa di guerra, fame e paura. Da una parte gli eserciti cristiani, dall’altra i musulmani. In mezzo, il fango, il ferro, la morte. Dentro questo scenario Francesco sceglie una direzione opposta: attraversa il fronte ed entra nel campo del nemico. Non è un diplomatico, non è un condottiero, non è un eroe moderno del dialogo. È un uomo disarmato che prende il Vangelo così sul serio da sfidare la logica stessa della guerra. Che cosa cercava davvero Francesco davanti al sultano? Una conversione? Un martirio? Un incontro? Una provocazione evangelica? Franco Cardini ci aiuta a distinguere la storia dalla leggenda, e la radicalità del gesto dalle letture troppo comode che ne abbiamo fatto dopo.  

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