Niscemi, «pericolosissimo» recuperare i libri della biblioteca

«Il recupero dei 4mila libri, in questa fase, è pericolosissimo. Tra l'altro i libri, sono sistemati in uno scantinato, in una stanza della biblioteca che è in bilico sul ciglio della frana». Lo afferma il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Libri, documenti, mappe, appunti, sono custoditi nella biblioteca privata “Angelo Marsiano”. L'edificio si trova in bilico sul ciglio della frana, nel cuore del quartiere Sante Croci, il rione più colpito dalla tragedia del 25 gennaio. A lanciare l'allarme «affinchè questo patrimonio non vada perduto», e' stata la scrittrice Stefania Auci, insieme a tanti altri scrittori siciliani. «Quando l'emergenza cesserà - ha aggiunto il primo cittadino - se sarà possibile recuperare qualcosa, di comune accordo con vigili del fuoco e protezione civile, lo faremo. Tutto dovrà essere eseguito in sicurezza», ha concluso il sindaco. I 4mila volumi storici, preziosa memoria della comunità, racchiudono non solo la storia di Niscemi, ma anche della Sicilia. Viene considerato un patrimonio culturale di enorme pregio.