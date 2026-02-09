Niscemi, oggi gli sfollati potranno recuperare gli effetti personali nelle case

È previsto per oggi pomeriggio a Niscemi l'avvio delle attività di recupero degli effetti personali e di altri oggetti da parte dei proprietari i cui immobili ricadono nella zona rossa compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. L'ingresso nelle case pericolanti potrà durare solo pochi minuti e verrà monitorato dalle autorità.

Domenica i vigili del fuoco hanno allestito un campo base nel piazzale antistante il cimitero. La struttura ospita una quarantina di persone, provenienti da tutte le parti della Sicilia. Il campo base servirà proprio per intensificare le operazioni di recupero degli effetti personali degli sfollati.

Sinora, sono stati effettuati 964 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 60 nella giornata di sabato. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha confermato che il numero degli sfollati è pari a 1.539 e quello relativo alle domande di contributo di autonoma sistemazione ha raggiunto quota 454, per un totale di 1.032 individui interessati.