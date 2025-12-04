Naufragio nel Mediterraneo, 5 persone scomparse

Cinque persone - due senegalesi, due gambiani e un cittadino della Sierra Leone, tra cui un minore - risultano disperse nel Mediterraneo centrale. A denunciarne la scomparsa sono stati 45 migranti, tra cui cinque donne e un bambino, soccorsi nella notte e sbarcati a Lampedusa. Il gruppo, composto da cittadini di Gambia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Guinea e Costa d'Avorio, ha raccontato alla guardia costiera di essere partito da Sfax, in Tunisia, a bordo di un barchino metallico di circa sette metri. Durante la traversata, alcuni compagni di viaggio sarebbero caduti in mare e non sarebbero più riusciti a risalire. I sopravvissuti, dopo il trasferimento sull'isola, sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola, dove ricevono assistenza dal personale della Croce rossa italiana e dalle organizzazioni umanitarie presenti, tra cui Save the Children.