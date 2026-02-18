Nata di 700 grammi, salva dopo quattro mesi di cure

Una bambina nata prematura a 22 settimane di gravidanza, con un peso di 700 grammi, è stata dimessa dall'ospedale di Rimini dopo quattro mesi di ricovero in Terapia Intensiva Neonatale. Alla dimissione pesava più del triplo rispetto alla nascita ed era in allattamento esclusivo al seno; i controlli successivi mostrano uno sviluppo nella norma.

Dalla nascita, spiegano dal Comune di Rimini, la piccola ha avuto bisogno di ventilazione meccanica, ossigeno, farmaci per una problematica cardiaca tipica dei grandi prematuri, cateteri venosi centrali e trasfusioni di sangue. I genitori non l'hanno mai lasciata sola: hanno potuto soggiornare nella “Casa della Prima Coccola”, struttura di accoglienza collegata al reparto e partecipare attivamente alle cure attraverso il contatto pelle a pelle.

Secondo quanto precisato successivamente dal Comune di Rimini, la bambina adesso ha tre anni, ma la notizia, con le parole dell'assessore alle politiche per la salute, Kristian Gianfreda, è stata diffusa soltanto oggi.

«È una bellissima notizia per la sua famiglia - osserva l'assessore - ma è anche una notizia che appartiene a tutta la nostra comunità, perché ci ricorda cosa significa avere sul territorio una struttura di eccellenza come la Terapia Intensiva Neonatale di Rimini: un reparto dove la cura del paziente non si misura solo in parametri clinici, ma anche nella capacità di tenere insieme una famiglia nei momenti più fragili. Questa storia - prosegue Gianfreda - ci ricorda quanto sia preziosa la sanità pubblica e quanto sia fondamentale continuare a sostenerla e valorizzarla. Quando una vita così fragile riesce a crescere, a rafforzarsi e a tornare a casa - conclude - è il segno concreto di una comunità che sa prendersi cura dei suoi cittadini fin dai primi, delicatissimi istanti di vita».