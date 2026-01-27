Napoli, un bimbo di 10 anni usato dal padre per spacciare droga

L'organizzazione sgominata questa mattina con 28 arresti si trovava in una zona del rione Scampia, in cui si vendono kobret e cocaina: il padre del ragazzo è stato fermato

Usava anche il figlio di appena 10 anni uno degli arrestati, un 47enne, che spacciava cocaina e crack per conto di un'organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile di Napoli con 28 arresti, 24 dei quali in carcere e 4 ai domiciliari. Nella piazza di spaccio dove operava si vendeva kobret e cocaina: la zona si trova nella cosiddetta "33" del rione Scampia, ed è riconducibile, per gli inquirenti, al clan camorristico degli Amato-Pagano.

La circostanza è stata documentata dalla Polizia il 6 luglio del 2022 quando durante un controllo venne trovato a Napoli in possesso di nove dosi. Il 47enne fa parte degli indagati a cui la Squadra Mobile e la Direzione distrettuale antimafia partenopea contesta l' aggravante mafiosa per avere agevolato, con la sua condotta, il clan Amato-Pagano.

L'organizzazione criminale sgominata questa mattina poteva contare su una rigida ripartizione dei ruoli. Al vertice si ponevano infatti due pluripregiudicati, gravati da precedenti specifici, che svolgevano funzioni di promotori, organizzatori e finanziatori dell'intera attività. Numerosi sodali adempivano, invece, al ruolo di custodi della sostanza. Altri membri, poi, si occupavano dello stoccaggio e del confezionamento; altri ancora avevano il compito di rifornire la piazza di spaccio e coloro che erano preposti alla vendita su strada.

Tre indagati rivestivano il ruolo di capi-piazza alternandosi secondo precise turnazioni orarie. I restanti, infine, fungevano da addetti alla piazza di spaccio con funzioni, anche intercambiabili, di pusher e/o pali-vedette. Nel corso dell'attività investigativa sono stati effettuati sequestri di ingenti quantitativi di eroina, cocaina, crack e kobret.