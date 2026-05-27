Morto Giuseppe Gargani, ex parlamentare Dc e sottosegretario

Si è spento a Roma, all'età di 91 anni, lo storico esponente della Dc Giuseppe Gargani, attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla Giustizia ed europarlamentare con Forza Italia, Gargani era espressione del gruppo storico della Dc della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino.

Cordoglio bipartisan. «Con grande dolore apprendo la notizia della scomparsa di Giuseppe Gargani, un politico di rango ma soprattutto un uomo di grande spessore. Ricordo gli anni trascorsi insieme nella delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo sempre a difesa dei valori del popolarismo europeo. Se ne è andato un amico che ci mancherà. Un abbraccio alla sua famiglia. Ciao Peppino!». Così, via social, il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso il suo «cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, autorevole figura della vita parlamentare e istituzionale italiana. Nel corso della sua esperienza pubblica ha svolto il proprio impegno con dedizione e passione. Ai familiari e all'Associazione degli ex parlamentari rivolgo, in questo momento di dolore, la mia vicinanza e quella della Camera».

«A titolo personale - perché è stato per noi un grande e sincero amico - e a nome di tutto il Partito che rappresentiamo in qualità di segretario e presidente nazionali dell'Udc esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia. È stato un grande democristiano, e un insigne giurista oltre che un uomo di territorio, profondamente legato alla sua Irpinia», dicono in una nota congiunta Lorenzo Cesa e Antonio De Poli. Dello stesso tenore le parole di Ettore Rosato di Azione: «La sua scomparsa lascia un segno nella storia parlamentare italiana. Nel suo lungo impegno politico e istituzionale ha dato un contributo importante alla vita democratica del Paese, distinguendosi per competenza, equilibrio e attenzione al ruolo del Parlamento». Si unisce al ricordo anche il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè: «Con Peppino Gargani perdiamo uno straordinario protagonista della vita parlamentare che ha attraversato due secoli. La capacità di ascolto, la profondità di pensiero, la caparbietà garbata nel difendere i valori in cui credeva unita a un inarrivabile tratto di signorilità fanno di lui un riferimento per chiunque abbia l'onore di abitare la Camera. Se ne va un uomo delle istituzioni che mi ha onorato della sua amicizia, il suo esempio mi accompagnerà per sempre». Parole di cordoglio anche dal capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia: «A nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico esprimo il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargano. Oggi vogliamo ricordare soprattutto il suo lungo e appassionato impegno in Parlamento e nelle istituzioni. Il suo prezioso contributo non andrà perduto. Grande giurista, politico che faceva del rapporto con il territorio una delle cifre del suo agire politico, amava la sua terra, l'Irpinia. Alla sua famiglia giungano il nostro abbraccio e il senso delle nostre condoglianze». «Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, protagonista della vita parlamentare e figura significativa del cattolicesimo democratico italiano. Nel corso della sua lunga esperienza - sottolinea Elena Bonetti, presidente di Azione - ha interpretato la politica come servizio, con vera passione civile e senso delle istituzioni. Ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo la mia vicinanza».



