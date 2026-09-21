Washington Post si unisce a boicottaggio su Trump

Il Washington Post si è unito al boicottaggio sul Presidente Donald Trump da parte delle principali testate giornalistiche statunitensi, in seguito al divieto di accesso alla Casa Bianca imposto ai giornalisti di MSNBC, CNN e Politico. Il 'Wp' ha annunciato che non pubblicherà foto di Trump all'uscita dalla Casa Bianca nè foto degli eventi a cui parteciperà durante la sua visita a New York. Per il momento, il boicottaggio rimarrà in vigore fino alla mezzanotte (ora della costa orientale degli Stati Uniti). È stato inoltre sottolineato che si tratta di un gesto e di un'espressione di solidarietà con le iniziative degli altri media.