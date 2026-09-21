Torna "Dedicata a te": mille euro per 1,1 milioni di famiglie

Dal 4 novembre oltre 1,17 milioni di famiglie troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta “Dedicata a te” e potranno contare su una seconda tranche da 500 euro che sarà erogata a partire da aprile 2027. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre. La mancata attivazione entro tale data comporta la decadenza dal contributo.

A individuare i beneficiari è l'Inps automaticamente tra i nuclei familiari composti da almeno tre componenti e con Isee inferiore a 15mila euro, privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. L’iniziativa arriva così al suo quarto anno consecutivo. L’ultima legge di Bilancio aveva previsto uno stanziamento di un miliardo di euro, pari a 500 milioni all’anno per il 2026 e 2027. I possessori della Carta potranno beneficiare di uno sconto aggiuntivo del 15%, cumulabile con le promozioni già presenti nei punti vendita aderenti delle catene che hanno sottoscritto le convenzioni: Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad e Lidl.

«La carta “Dedicata a Te” porta con sé un messaggio di inclusione e di attenzione alle fragilità che sono tante. E dimostra che lo Stato non dimentica le persone», ha sottolineato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ieri alla presentazione. «Nessun assistenzialismo, ma sostegno vero per aiutare le famiglie ad acquistare beni di prima necessità e valorizzare il lavoro delle nostre filiere agroalimentari», il commento invece del ministro Francesco Lollobrigida (Agricoltura). Che poi, a riguardo della rata prevista ad aprile, ha aggiunto: «Non è una mossa elettorale, come si è detto per il bollo auto. Le elezioni sono previste a ottobre». E a chi ha evocato una prima edizione della card con previsione di spesa anche per la benzina Lollobrigida ha replicato: «fu una una tantum straordinaria». Mentre Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, «esprime soddisfazione per questa misura che dà un respiro alle famiglie contro l’inflazione e auspica l’estensione a nuclei monocomponenti» perché «vediamo che anche single e anziani hanno tanto bisogno di sostegno».

Critico invece il M5s: «Ministri ed esponenti della maggioranza festeggiano il rinnovo della card "Dedicata a te" - dichiara la senatrice Mariolina Castellone -. Pensare che dopo l'abolizione del Reddito di cittadinanza e il conseguente raggiungimento del record di poveri assoluti, 5,7 milioni di individui, a milioni di famiglie in grave difficoltà basti l'equivalente di un caffè al giorno per sbarcare il lunario significa vivere su un altro pianeta».