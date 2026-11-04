Abbattute diverse barriere storiche: ecco i principali primati. E si va verso uno speaker nero

La governatrice nera (in Georgia) e la nativa americana in New Mexico: ecco le "prime volte" del midterm

La governatrice nera (in Georgia) e la nativa americana in New Mexico: ecco le "prime volte" del midterm

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti hanno spezzato la maggioranza repubblicana e abbattuto alcune barriere storiche, portando esponenti democratici delle minoranze a ricoprire incarichi di primo piano. Dalla prima governatrice nera alla prima senatrice nativa americana, ecco i principali primati.

LA PRIMA GOVERNATRICE NERA

Keisha Lance Bottoms è stata eletta governatrice della Georgia, diventando la prima donna nera a conquistare la guida di uno Stato americano. Già sindaca di Atlanta dal 2018 al 2022, sul sito della sua campagna si presenta come discendente di una famiglia di schiavi di una piantagione della Georgia, nel profondo Sud segnato dalla schiavitù, dalla segregazione e dalle lotte per i diritti civili.

UNA GOVERNATRICE E UNA SENATRICE NATIVE AMERICANE

Deb Haaland, appartenente alla tribù Laguna Pueblo, è diventata in New Mexico la prima donna nativa americana eletta governatrice. Aveva già segnato un primato entrando nell'amministrazione di Joe Biden come prima nativa americana a guidare un dipartimento federale, quello dell'Interno, competente per le terre federali. In Minnesota, Peggy Flanagan, finora vicegovernatrice, e' stata eletta prima senatrice nativa americana.

VERSO IL PRIMO SPEAKER NERO

Hakeem Jeffries, attuale leader dei democratici alla Camera, e' il favorito per assumerne la presidenza dopo l'ampia maggioranza conquistata dal partito. Se eletto, sarebbe il primo afroamericano a ricoprire l'incarico. (AGI) Bra