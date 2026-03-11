Mojtaba Khamenei ferito, ma «sano e salvo»

La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è “sana e salva” nonostante le ferite. A dichiararlo è stato il figlio del presidente iraniano e consigliere del governo. Yousef Pezeshkian, in un post su Telegram. "Ho sentito la notizia che Mojtaba Khamenei era rimasto ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che avevano contatti con lui. Mi hanno detto che, grazie a Dio, sta bene", ha scritto. Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito durante il raid che ha ucciso il padre nel primo giorno dell'offensiva israelo-americana il 28 febbraio. La televisione di stato ha definito Khamenei un "veterano ferito della guerra del Ramadan", riferendosi all'attuale conflitto, ma non ha mai specificato dettagli sulla sua ferita.