Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa e da direttore dell'Accandemia diplomatica dell'Unione europea. A comunicarlo lei stessa in una mail, in cui ha spiegato che la sua decisione è «in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti». L'ex ministro degli Esteri italiano è coinvolta (e indagata) insieme a l'ex ambasciatore Stefano Sannino (anche lui dimessosi ieri) nell'inchiesta su presunte frodi gli appalti, corruzione, conflitto d'interessi, violazione del segreto professionale. «Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus - spiega Mogherini - continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, insieme a tutti voi».