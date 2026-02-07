Minneapolis, nuove proteste “festose” contro l'Ice

Gli abitanti di Minneapolis stanno sperimentando una nuova tattica per rallentare e scoraggiare l'ingresso degli agenti federali nei quartieri della città. Gli organizzatori, riporta la Cnn, le chiamano "blocchi filtranti": si tratta essenzialmente di feste di quartiere improvvisate in mezzo alle strade, che hanno già suscitato l'ira di Tom Homan, responsabile della sicurezza dei confini al quale Donald Trump ha ora affidato le operazioni dell'Ice in Minnesota. Anche oggi, in diversi quartieri sono stati allestiti blocchi soprattutto nella zona sud, ad un incrocio, per creare una sorta di rotonda sulla trafficata strada provinciale. Le proteste sono pacifiche e non ci sono stati incidenti.