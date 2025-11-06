Milano, ragazzino di 11 anni investito da un camion. È grave

Un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un furgone ieri pomeriggio intorno alle 17.30, mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro, quartiere Morivione a Milano. Secondo quanto comunicato dalla Polizia locale, il ragazzino era incosciente all'arrivo dei sanitari sul posto dove erano presenti anche i genitori. In condizioni gravissime, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il bambino, italiano, vive poco distante dal luogo dell’incidente, in un caseggiato di case popolari. La madre, arrivata sul posto con il padre, è incinta all’ottavo mese. Stando a una prima ricostruzione, sembra che stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali. Si tratta del secondo grave incidente in due giorni. Mercoledì, all’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni, un uomo alla guida sempre di un furgone bianco ha travolto e ucciso un uomo sulle strisce pedonali, Franco Bertolotti. Il conducente del veicolo è scappato senza prestare soccorso ed è stato rintracciato e arrestato ieri mattina in una lavanderia.