Milano mette a bando 19 beni confiscati alla mafia: ecco quali

È online il bando del Comune di Milano per la concessione a titolo gratuito di 19 beni confiscati alla criminalità organizzata che potranno essere assegnati per scopi sociali a enti del Terzo settore che presentino progetti in linea con gli indirizzi espressi dall'amministrazione e che abbiano un'esperienza consolidata in relazione a progettualità coerenti con i contenuti dell'avviso e con il tipo di intervento che intendono realizzare. Si tratta di 12 appartamenti con cinque pertinenze nelle vie Bessarione, Orsini, Bianco Mario, Canonica, Valle Antrona, Del Mare, Niccolini, Oxilia, Valle Isorno, Lamarmora, Meda, Ceriani, sei locali commerciali in via Ceriani, viale Brianza, largo Fratelli Cervi, via Leoncavallo, via Millelire, via Ortica e un laboratorio di arte e mestieri in via Jean Jaures. Saranno assegnati per un periodo di otto anni, con possibilità di un solo rinnovo per ulteriori otto.